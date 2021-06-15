الأخضر يفوز على المنتخب الأوزباكي بثلاثية نظيفة ويتأهل للمرحلة النهائية من تصفيات المونديال "فيديو"

ماجد محمد (صدى):
انتزع الأخضر فوزا ثمينا من نظيره الأوزباكي، بثلاثة أهداف دون رد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.
وافتتح تسجيل الأهداف للأخضر، بهدف رائع من سلمان الفرج، بتمريرة من عبدالرحمن غريب، في الدقيقة 25، ثم في الدقيقة 33، أضاف الفرج، الهدف الثاني للأخضر.
وأحرز علي الحسن، الهدف الثالث، في الدقيقة 52، وبهذه النتيجة، احتفظ الأخضر، بصدارة المجموعة الرابعة، برصيد 20 نقطة، ليتأهل إلى المرحلة النهائية، من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى المونديال.