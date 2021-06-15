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محمد عبدالجواد يُمازح ماجد عبدالله وصالح خليفه
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
مزبنووه وخيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. خروفهن ، الحبصي ، طير قلوبهن من الخوف .. وشلون يذبحنه ..!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه انشق الماخوذ ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهلا باالأخ القرني ، طولت الغيبه ياالحبيب ، عسى المانع خير .. .. تعليقك ممتاز ، واسمح لي بتعديل بسيط على كلمة سماد للمحاصيل...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تحط صورتك 😂😂😂
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