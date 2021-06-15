تأهل 12 منتخب آسيوي للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022

وكالات (صدى):
تأهل 12 منتخب من قارة آسيا للتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022م وينقسمون على مجموعتين بنظام الذهاب والاياب.
ويتأهل من كل مجموعة المتصدر والوصيف إلى المونديال بشكل مباشر، ويلعب المركز الثالث من كل مجموعة مباراة الملحق المؤهل.
وتأهلت المنتخبات التالية:
- السعودية
- أستراليا
- كوريا الجنوبية
- اليابان
- سوريا
- العراق
- فيتنام
- عمان
- ايران
- الامارات
- الصين
- لبنان
أما عن مستويات المنتخبات في قرعة التصفيات النهائية لكأس العالم 2022م
• المستوى الأول: اليابان- ايران
• المستوى الثاني: استراليا - كوريا
• المستوى الثالث: العراق - السعودية
• المستوى الرابع: الصين - الامارات
• المستوى الخامس: عمان - سوريا
• المستوى السادس: لبنان – فيتنام
وستقام القرعة يوم الخميس بعد القادم الموافق 24/6.