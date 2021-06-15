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ابن "سلمان العودة" يدافع عن الإرهابي "آل درويش"

منذ 23 دقيقة
2700
ابن "سلمان العودة" يدافع عن الإرهابي "آل درويش"

خاص (صدى):
يوما بعد يوم تتكشف فصول علاقة جماعة الإخوان الإرهابية بمثيري الفتن والفوضى في القطيف، حيث ظهر اليوم، "عبدالله" ابن المدعو "سليمان العودة" مدافعًا عن الإرهابي " مصطفى هاشم الدرويش" الذي نفذت وزارة الداخلية عليه، اليوم، حكم القتل تعزيراً في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وجاء الحكم ضد الإرهابي"مصطفى هاشم الدرويش" بعد ثبوت تورطه مع بعض الإرهابيين في تكوين خلية إرهابية مسلحة تهدف إلى الترصد لرجال الأمن وقتلهم، وإحداث الشغب وإثارة الفوضى والفتنة الطائفية وتصنيع القنابل بقصد الإخلال بالأمن.

وشملت جرائم الإرهابي قيامه مع بعض أفراد تلك الخلية بالشروع في قتل رجال الأمن من خلال إطلاق النار على الدوريات الأمنية وإصابتها، واجتماعه واختلاطه بأحد المطلوبين أمنياً وبعض المشاركين في أعمال الشغب واشتراكه معهم في تصنيع واستعمال قنابل المولوتوف.

وهاجم نجل "سليمان العودة" إقدام وزارة الداخلية على تنفيذ الحكم ضد الإرهابي متجاهلا ما أثبتته التحقيقات التي أجريت مع "الدرويش" من جرائم ارتكابها لزعزعة أمن واستقرار المملكة، مما يؤكد اشتراك الجماعة الإرهابية في الإعمال الإرهابية وزعزعة الأمن وبث الإشاعات المغرضة، وأنهما وجهان لعمله واحدة.

الجدير بالذكر أنه تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً على "الدرويش" ، بعد أن أيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وزارة الداخلية
الدمام
سلمان العودة
القتل تعزيرا
مصطفى هاشم الدرويش

التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️ عدد التعليقات : 66767
منذ 45 ثانية
🤔🤔🤔🤔🤔🤔

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أحدث التعليقات

القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تحط صورتك 😂😂😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
🤔🤔🤔🤔🤔🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
خاين للامانه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
مهما كان وجهك خايس تأكد أنه بيجي اليوم الي زوجتك صورتك بالواتس وتكتب نبض قلبي ❤️♥️ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
البنت،، الو من فين جبت رقمي 🙍‍♀️ الولد،، اشتريت الجوال ولقيت الرقم فيه 🙆‍♀️🙆‍♂️ هذيلن باقي موجودين ولا تزوجوا 😂😂😂😂😂😂

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