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محافظ المجمعة يطلق حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) لتعزيز الأمن الفكري

منذ 12 ساعة
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محافظ المجمعة يطلق حملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) لتعزيز الأمن الفكري

سعيد العجل (صدى):
أطلق محافظ المجمعة سمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل آل سعود فعاليات حملة (رب اجعل هذا البلد آمناً) بالمحافظة وذلك عبر (الاتصال المرئي) مع رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة المجمعة الشيخ شايع بن صالح البغيليل الذي قدم نبذة عن الحملة التوعوية وأهدافها.

كما شاهد سموه عرضاً مرئياً عن الحملة، وقد أثنى سموه على ما تقوم به الرئاسة العامة من أعمال جليلة مباركة وقدم شكره للقائمين عليها سائلاً الله أن ينفع بهذه الحملة ويبارك في الجهود.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات أن الحملة حظيت برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر  أمير منطقة الرياض حفظه الله ، ومتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، للتأكيد على أمن الوطن وتوحيد الكلمة والتحذير من الفتن ودعاته، ومكافحة الغلو والتطرف ، وإبراز جهود المملكة وولاتها حفظهم الله في هذا المجال.

وبين "الشبانات" أن هذه الحملة تبث رسائلها عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات والشاشات الإلكترونية وتشتمل على تصاميم وفواصل فيلمية قصيرة، ومواد إعلامية بالشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
مزبنووه وخيزرووه ..
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههههههههه .. .. خروفهن ، الحبصي ، طير قلوبهن من الخوف .. وشلون يذبحنه ..!!؟
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههه انشق الماخوذ ..
ابو محمد 😎 ✍️
ياهلا باالأخ القرني ، طولت الغيبه ياالحبيب ، عسى المانع خير .. .. تعليقك ممتاز ، واسمح لي بتعديل بسيط على كلمة سماد للمحاصيل...
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تحط صورتك 😂😂😂

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