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ضبط 10 أشخاص مصابين بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل بتبوك

منذ ساعة
1668
ضبط 10 أشخاص مصابين بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل بتبوك

عطاالله العمراني (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك العقيد خالد الغبان بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (10 ) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج،ما يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، واتُّخذت الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

ونصّت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا، وفي حال تكرارالمخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقب بالإبعاد عن المملكة، ويُمنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتّخذة في حقه.

تبوك
كورونا

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القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
تحط صورتك 😂😂😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
🤔🤔🤔🤔🤔🤔
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
خاين للامانه
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
مهما كان وجهك خايس تأكد أنه بيجي اليوم الي زوجتك صورتك بالواتس وتكتب نبض قلبي ❤️♥️ 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرنيs@s@،،، قاآآآآهرهم 😎✌️
البنت،، الو من فين جبت رقمي 🙍‍♀️ الولد،، اشتريت الجوال ولقيت الرقم فيه 🙆‍♀️🙆‍♂️ هذيلن باقي موجودين ولا تزوجوا 😂😂😂😂😂😂

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