السميح: ١٧٨ شركة و مؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام

حسين العلي (صدى):
أكد محمد بن يحي السميح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة أنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا إلا أن السعودية سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن وذلك للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.
وأوضح أن ١٧٨ شركة و مؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.
وقال تحرص المملكة بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأوضح إن السعودية حرصت في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعاير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.