نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السميح: ١٧٨ شركة و مؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام

منذ 14 ساعة
3085
السميح: ١٧٨ شركة و مؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام

حسين العلي (صدى):
أكد محمد بن يحي السميح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة أنه على الرغم من استمرار جائحة فيروس كورونا إلا أن السعودية سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن وذلك للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

وأوضح أن ١٧٨ شركة و مؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.

وقال تحرص المملكة بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح إن السعودية حرصت في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعاير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. سبحان الله العظيم ..
ابو يزن
من طلع من داره قل مقداره
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم .. اللهم آمين ..
فراس
عقبال الارهابي سلمان العودة المحكوم عليه بالاعدام

أخر الأخبار

الأهلي يقدما عرضا لضم " أوزكي " وصفقات تبادلية مرجحة مع " النصر "
الأهلي يقدما عرضا لضم " أوزكي " وصفقات تبادلية مرجحة مع " النصر "
منذ 4 دقائق 1086
ضبط 10 أشخاص مصابين بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل بتبوك
ضبط 10 أشخاص مصابين بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل بتبوك
منذ 5 دقائق 1083
استهبال البنات وتذكر الطفولة
استهبال البنات وتذكر الطفولة
منذ 11 دقيقة 240
حتى القرد ما سلم منها
حتى القرد ما سلم منها
منذ 12 دقيقة 247
وين الرفق بالحيوان !
وين الرفق بالحيوان !
منذ 12 دقيقة 243
البرتغال تفوز على المجر بثلاثية نظيفة في يورو 2020 
البرتغال تفوز على المجر بثلاثية نظيفة في يورو 2020 
منذ 20 دقيقة 1402
ضبط 15 شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا في المنطقة الشرقية
ضبط 15 شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا في المنطقة الشرقية
منذ 29 دقيقة 1433
السجن 15 عاماً لرجل قتل والدته وأكل أجزاء من جسدها
السجن 15 عاماً لرجل قتل والدته وأكل أجزاء من جسدها
منذ 43 دقيقة 398
شاهد.. مشاجرة عنيفة وتشابك بالأيدي بين لبنانيين داخل محطة وقود بسبب نقص البنزين 
شاهد.. مشاجرة عنيفة وتشابك بالأيدي بين لبنانيين داخل محطة وقود بسبب نقص البنزين 
منذ ساعة 1727
بالفيديو.. خطة وزارة الصحة لتخصيص طبيب لكل أسرة
بالفيديو.. خطة وزارة الصحة لتخصيص طبيب لكل أسرة
منذ ساعة 1721