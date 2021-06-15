السجن 15 عاماً لرجل قتل والدته وأكل أجزاء من جسدها

مدريد (صدى):
أصدرت محكمة في مدريد، حكما على رجل إسباني بالحبس 15 عاماً وخمسة أشهر؛ لقتله والدته خنقاً وتناول أجزاء من جسدها بعدما قطّعه إلى أشلاء،
وقررت المحكمة أن الرجل الذي أطلِق عليه لقب "آكل لحوم البشر في فينتاس"، وهو اسم حي في مدريد عثرت فيه الشرطة على أشلاء الأم، وكان بكامل قدراته العقلية عند حصول الوقائع“بين 21 يناير و21 فبراير 2019، وهو سيمضي عقوبته في السجن.
وأشارت إلى أنها قررت حبس ألبرت إس جي 15 عاماً لإدانته بـ"القتل مع ظروف مشددة للارتباط الأسري"، بالإضافة إلى الحبس لمدة خمسة أشهر لـ"تدنيسه الجثة"، بعد ذبح الرجل أمه ثم أكل جثتها لمدة 15 يوماً على الأقل.
وكان ألبرت قد تشاجر مع والدته البالغة 69 عاماً في مطلع العام 2019 في الشقة التي كانا يقطنانها في حي لاس فينتاس، المشهور بحلبات مصارعة الثيران التي يضمها.