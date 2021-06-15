نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

السجن 15 عاماً لرجل قتل والدته وأكل أجزاء من جسدها

منذ 42 دقيقة
397
السجن 15 عاماً لرجل قتل والدته وأكل أجزاء من جسدها

مدريد (صدى):
أصدرت محكمة في مدريد، حكما على رجل إسباني بالحبس 15 عاماً وخمسة أشهر؛ لقتله والدته خنقاً وتناول أجزاء من جسدها بعدما قطّعه إلى أشلاء،

وقررت المحكمة أن الرجل الذي أطلِق عليه لقب "آكل لحوم البشر في فينتاس"، وهو اسم حي في مدريد عثرت فيه الشرطة على أشلاء الأم، وكان بكامل قدراته العقلية عند حصول الوقائع“بين 21 يناير و21 فبراير 2019، وهو سيمضي عقوبته في السجن.

وأشارت إلى أنها قررت حبس ألبرت إس جي 15 عاماً لإدانته بـ"القتل مع ظروف مشددة للارتباط الأسري"، بالإضافة إلى الحبس لمدة خمسة أشهر لـ"تدنيسه الجثة"، بعد ذبح الرجل أمه ثم أكل جثتها لمدة 15 يوماً على الأقل.

وكان ألبرت قد تشاجر مع والدته البالغة 69 عاماً في مطلع العام 2019 في الشقة التي كانا يقطنانها في حي لاس فينتاس، المشهور بحلبات مصارعة الثيران التي يضمها.

قتل
مدريد
محكمة
آكل لحوم البشر
فينتاس

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 129307
منذ 46 ثانية
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. سبحان الله العظيم ..
ابو يزن
من طلع من داره قل مقداره
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم .. اللهم آمين ..
فراس
عقبال الارهابي سلمان العودة المحكوم عليه بالاعدام

أخر الأخبار

الأهلي يقدما عرضا لضم " أوزكي " وصفقات تبادلية مرجحة مع " النصر "
الأهلي يقدما عرضا لضم " أوزكي " وصفقات تبادلية مرجحة مع " النصر "
منذ 3 دقائق 1072
ضبط 10 أشخاص مصابين بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل بتبوك
ضبط 10 أشخاص مصابين بكورونا لمخالفتهم تعليمات العزل بتبوك
منذ 5 دقائق 1078
استهبال البنات وتذكر الطفولة
استهبال البنات وتذكر الطفولة
منذ 11 دقيقة 231
حتى القرد ما سلم منها
حتى القرد ما سلم منها
منذ 11 دقيقة 237
وين الرفق بالحيوان !
وين الرفق بالحيوان !
منذ 12 دقيقة 243
البرتغال تفوز على المجر بثلاثية نظيفة في يورو 2020 
البرتغال تفوز على المجر بثلاثية نظيفة في يورو 2020 
منذ 20 دقيقة 1398
ضبط 15 شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا في المنطقة الشرقية
ضبط 15 شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا في المنطقة الشرقية
منذ 29 دقيقة 1433
السجن 15 عاماً لرجل قتل والدته وأكل أجزاء من جسدها
السجن 15 عاماً لرجل قتل والدته وأكل أجزاء من جسدها
منذ 42 دقيقة 397
شاهد.. مشاجرة عنيفة وتشابك بالأيدي بين لبنانيين داخل محطة وقود بسبب نقص البنزين 
شاهد.. مشاجرة عنيفة وتشابك بالأيدي بين لبنانيين داخل محطة وقود بسبب نقص البنزين 
منذ 59 دقيقة 1720
بالفيديو.. خطة وزارة الصحة لتخصيص طبيب لكل أسرة
بالفيديو.. خطة وزارة الصحة لتخصيص طبيب لكل أسرة
منذ ساعة 1721