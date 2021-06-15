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ضبط 15 شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا في المنطقة الشرقية

منذ 29 دقيقة
1433
ضبط 15 شخصاً خالفوا تعليمات العزل بعد إصابتهم بكورونا في المنطقة الشرقية

الشرقية (صدى):
أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، عن ضبط 15 شخصا بالمنطقة؛ لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج.

وأضاف أن ذلك يعدّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مؤكدًا أنه اتخاذ الإجراءات النظامية تمهيداً لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قبل الجهة المختصة.

يذكر أن الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا نصت على معاقبة من يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى200 ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد عن سنتين، أو بهما معًا.

وأكدت أنه في حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة قد صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين، يُعاقب بالإبعاد عن المملكة، ويُمنع دخوله نهائيًا بعد تنفيذ العقوبة المتّخذة في حقه.

المنطقة الشرقية
الشرطة
كورونا
جائحة كورونا
العزل الصحي

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ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
ابو محمد 😎 ✍️
هههههههههههههههههه .. .. سبحان الله العظيم ..
ابو يزن
من طلع من داره قل مقداره
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم .. اللهم آمين ..
فراس
عقبال الارهابي سلمان العودة المحكوم عليه بالاعدام

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