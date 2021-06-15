شاهد.. مشاجرة عنيفة وتشابك بالأيدي بين لبنانيين داخل محطة وقود بسبب نقص البنزين 

بيروت (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول، مشاجرة بين عدد من الأشخاص داخل محطة وقود في لبنان بسبب نقص البنزين، الأمر الذي يدل على تردي أوضاع اللبنانيين بعد سيطرة حزب الله الإرهابي على الدولة.
وبدا في الفيديو، عراك حاد بين لبنانيين في محطة الوقود بسبب النقص الحاد في إمدادات الوقود في ظل وجود رجال الأمن الذين لم يحركوا ساكنا ولم يتدخلوا لفض المشاجرة بل اكتفوا بالمشاهدة فقط.
ووثق الفيديو اصطفاف اللبنانيين لساعات طويلة من أجل ملء خزانات سياراتهم، ثم اندلعت المشاجرة التي تطورت إلى تشابك بالأيدي، عندما حاول أحدهم الاعتداء على آخر بمضخة الوقود.