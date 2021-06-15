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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة عنيزة تفعّل حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً )

منذ 12 ساعة
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هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة عنيزة تفعّل حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً )

عبدالله الغامدي (صدى):
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» التي تنفذها الرئاسة العامة وأطلق أعمالها في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز - حفظه الله - .

وتضمن تفعيل الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية على الأرصفة والشوارع الرئيسة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.

من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد أن الحملة تقوم  على برامج ميدانية توعوية وقائية للحث على تعزيز روح المواطنة، والانتماء والحفاظ على مقدرات البلاد وحماية اللحمة الوطنية من كل ما يزعزع اجتماع الكلمة.

وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وهي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.

 

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
جميل جميل رائع
4lovex2
سيارات تطير هههههههههه😹💔
orans9999
اتقي الله يا (سمر عبدالله) انا ما احب اردوعان ولكن نشر اخبار مغلوطه ما يرضا لا الدين ولا الاخلاق شفت المقطع جدا عادي ولا...
محمد الغامدي
حركة حماس حركة اخوانية تحت قيادة ايرانية وكذالك هم يجيدون استخدام الغة العربية .
4lovex2
قد تعاني من مرض نفسي شديد قد يكون مرض الفصام والله أعلم والدين يلعب دور ضعف الوازع الديني يجعل الإنسان ضعيف أمام نغزات أو...

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