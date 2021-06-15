هيئة الأمر بالمعروف بمحافظة عنيزة تفعّل حملة ( رب اجعل هذا البلد آمناً )

عبدالله الغامدي (صدى):
فعلت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم مناشطها الوقائية والتوعوية ضمن حملة «رب اجعل هذا البلد آمناً» التي تنفذها الرئاسة العامة وأطلق أعمالها في المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز - حفظه الله - .
وتضمن تفعيل الحملة مشاركات توعوية عبر الشاشات الرقمية، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية على الأرصفة والشوارع الرئيسة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية.
من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم الشيخ خالد بن ناصر بن حميد أن الحملة تقوم على برامج ميدانية توعوية وقائية للحث على تعزيز روح المواطنة، والانتماء والحفاظ على مقدرات البلاد وحماية اللحمة الوطنية من كل ما يزعزع اجتماع الكلمة.
وتحظى هذه البرامج بمتابعة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وهي ضمن خطط الرئاسة العامة الوقائية المحققة لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله.