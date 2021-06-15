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فرض عقوبات مالية على منشآت عاملة بقطاع المقاولات لانتهاك نظام المنافسة

منذ 9 دقائق
1187
فرض عقوبات مالية على منشآت عاملة بقطاع المقاولات لانتهاك نظام المنافسة

الرياض (صدى):
أعلنت الهيئة العامة للمنافسة العقوبات المقررة بحق عدد من المنشآت العاملة بقطاع المقاولات لاتفاقها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث التابعة لأمانة محافظة جدة.

وتلقت الهيئة إحالة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تفيد بقيام عدد من المنشآت العاملة في قطاع المقاولات بمخالفة نظام المنافسة من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث التابعة لأمانة محافظة جدة.

وأصدر مجلس الهيئة قراره بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق في احتمال قيام مقدمي العروض في بعض العطاءات لمشاريع ومنافسات بلدية محافظة الليث والأطراف ذوي العلاقة بمخالفة أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية.

كما اتضح قيام المنشآت المشار إليها بانتهاك نظام المنافسة وذلك من خلال الاتفاق فيما بينها على التواطؤ في المنافسات الحكومية الخاصة ببلدية محافظة الليث.

و أصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا يقضي بتحريك الدعوى الجزائية ضد تلك المنشآت وعددهم ثلاثة، وتضمن القرار نشر العقوبات في الوسائل الإعلامية، وإيقاع غرامات قدرها خمسين ألف ريال.

وتهيب الهيئة بجميع المنشآت للالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.

 

جدة
الليث
المنافسة
المستهلكين
المقاولات
الهيئة العامة للمنافسة

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
جميل جميل رائع
4lovex2
سيارات تطير هههههههههه😹💔
orans9999
اتقي الله يا (سمر عبدالله) انا ما احب اردوعان ولكن نشر اخبار مغلوطه ما يرضا لا الدين ولا الاخلاق شفت المقطع جدا عادي ولا...
محمد الغامدي
حركة حماس حركة اخوانية تحت قيادة ايرانية وكذالك هم يجيدون استخدام الغة العربية .
4lovex2
قد تعاني من مرض نفسي شديد قد يكون مرض الفصام والله أعلم والدين يلعب دور ضعف الوازع الديني يجعل الإنسان ضعيف أمام نغزات أو...

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