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بالفيديو.. تفاصيل ما دار بين عمدة تاروت والإرهابي الذي نفذ بحقه حكم القتل اليوم

منذ 22 دقيقة
1935
بالفيديو.. تفاصيل ما دار بين عمدة تاروت والإرهابي الذي نفذ بحقه حكم القتل اليوم

الرياض (صدى):
كشف عمدة تاروت بالقطيف عبد الحليم كيدار، عن تفاصيل ما دار بينه وبين الإرهابي مصطفى بن هاشم  آل درويش الذي نفذ بحقه حكم القتل، اليوم.

وقال عبدالحليم كيدار خلال حديثه مع قناة "الإخبارية"، إن الإرهابي تعاون مع عدد من ضعاف الأنفس للإضرار بالدولة واعتداءات على رجال الامن، موضحا:"نصحناه بالابتعاد عن هذا الطريق لكنه لم يسمع لنا واستمر على هذا الخطأ".

وأشار إلى أن  الإرهابي تعاون مع أطراف خارجية لها أهداف في زعزعة أمن الوطن، مبينا أن تنفيذ أمر القتل بحقه "عادل".

وتابع:"عانينا من الإرهاب والمجموعة الإرهابية التي عمدت التخريب في تاروت والممتلكات العامة، وأقبلوا على الاعتداء علينا شخصيا والاعتداء على المشايخ"، مشددا:"الوطن خط أحمر".

القطيف
حكم القتل
عمدة تاروت
الإرهابي مصطفى آل درويش
عبدالحليم كيدار

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
جميل جميل رائع
4lovex2
سيارات تطير هههههههههه😹💔
orans9999
اتقي الله يا (سمر عبدالله) انا ما احب اردوعان ولكن نشر اخبار مغلوطه ما يرضا لا الدين ولا الاخلاق شفت المقطع جدا عادي ولا...
محمد الغامدي
حركة حماس حركة اخوانية تحت قيادة ايرانية وكذالك هم يجيدون استخدام الغة العربية .
4lovex2
قد تعاني من مرض نفسي شديد قد يكون مرض الفصام والله أعلم والدين يلعب دور ضعف الوازع الديني يجعل الإنسان ضعيف أمام نغزات أو...

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