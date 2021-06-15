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إصابة 8 أشخاص من عائلة واحدة على الطريق الدائري بالطائف

منذ ساعة
1798
إصابة 8 أشخاص من عائلة واحدة على الطريق الدائري بالطائف

الطائف (صدى):
تلقت عمليات الهلال الأحمر السعودي بالطائف مساء يوم الثلاثاء بلاغ يقتضي بوجود انقلاب وقع على مركبة تقل عائلة وذلك على الطريق الدائري بالطائف.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد ثلاث فرق اسعافية بقيادة القائد الميداني .

وأضاف: "عند وصول أول مركبة اتضح أن الموقع به ٨ إصابات من عائلة واحدة قد انقلبت مركبتهم مما تعرضت العائلة لإصابات متفاوتة من بسيطة إلى بليغة".

وتابع: "بعد التنسيق مع الجهات الصحية ذات العلاقة تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لجميع الإصابات ونقلها إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف".

 

الطائف
الهلال الأحمر
إنقلاب سيارة
الخدمة الإسعافية
دائري الطائف

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أحدث التعليقات

ابو يزن
من طلع من داره قل مقداره
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه ويسكنه جنات النعيم .. اللهم آمين ..
فراس
عقبال الارهابي سلمان العودة المحكوم عليه بالاعدام
الجنخ
زمان كنت اسمع بمثل يقول مطاوعة بريدة وهالحين عرفت
بوراشد
نتمنى ذكر اسماء الارهابين الذين فجروا المساجد بالشرقية مثلما تم ذكر اسم من تم اعدامه اليوم

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