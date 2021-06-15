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صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين و " هدف " يحددان مسارات التعاون

منذ 13 ساعة
3149
صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين و " هدف " يحددان مسارات التعاون

سعيد العجل (صدى):
عقد معالي مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الدكتور ساعد العرابي الحارثي في الأمانة اليوم, اجتماعاً مع مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي بن عبدالله الجعويني لوضع أسس شراكة بين الصندوقين تحدد مسارات التعاون في مجال دعم ورعاية أبناء وبنات الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين بما يحقق أهداف التدريب والتوظيف لهم ضمن الخدمات والرعايات المتعددة التي يقدمها الصندوق.

وأكد الدكتور الحارثي أن الصندوق في مهمته التأسيسية التي بدأت انطلاقتها وفق تأسيس علمي وعملي وضع التميز في إعانة ورعاية أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين أساس الوفاء بمهماته، كما وضعها وأراد لها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء الصندوق, وبدأ صندوق الشهداء في رسم سياسته وفق إستراتيجية للتواصل مع الجهات والقطاعات العامة والخاصة كافة لإيجاد علاقات وشراكات تعاونية تحقق لمن يرعاهم الصندوق الحياة الكريمة كما هي أهداف القيادة الرشيدة في هذا الشأن.

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
جميل جميل رائع
4lovex2
سيارات تطير هههههههههه😹💔
orans9999
اتقي الله يا (سمر عبدالله) انا ما احب اردوعان ولكن نشر اخبار مغلوطه ما يرضا لا الدين ولا الاخلاق شفت المقطع جدا عادي ولا...
محمد الغامدي
حركة حماس حركة اخوانية تحت قيادة ايرانية وكذالك هم يجيدون استخدام الغة العربية .
4lovex2
قد تعاني من مرض نفسي شديد قد يكون مرض الفصام والله أعلم والدين يلعب دور ضعف الوازع الديني يجعل الإنسان ضعيف أمام نغزات أو...

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