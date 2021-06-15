مدير تعليم تبوك يزور مركز اللقاحات في قاعة الأمير فهد العلمية ويلتقي بمنسوبي التعليم

عطاالله العمراني (صدى):
تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك, متابعة التقارير التي تعدها إدارة الشؤون الصحية المدرسية لأخذ منسوبي ومنسوبات التعليم اللقاح الخاص بكورونا استعداداً للعودة الحضورية بداية من العام الدراسي.
وحث المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري في هذا الصدد بقية منسوبي ومنسوبات التعليم في المنطقة كافة للمبادرة بأخذ لقاح كورونا، للإسهام بعودة الدراسة بشكل حضوري للعام المقبل 1443هـ، والالتزام بالإجراءات الإحترازية والتباعد، وتحميل تطبيق توكلنا بهدف تحقيق السلامة من فيروس كورونا.
جاء ذلك خلال زيارته لمركز اللقاحات الذي تشرف عليه مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية بحضور المساعد للشؤون المدرسية د. سلطان العنزي إذا التقى مدير تعليم تبوك بعدد من المعلمين ومنسوبي التعليم في المنطقة خلال تلقيهم جرعة من اللقاح ضد كورونا الذي توفره وزارة الصحة في عدد من المراكز منوهًا بالتكامل الفاعل بين قطاعي الصحة والتعليم وجميع قطاعات الدولة وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة في هذا الإطار معرباً عن شكره وعرفانه لجميع الفرق الصحية العاملة في المركز ومشيداً بوعي المجتمع من خلال الإقبال المتزايد على تسجيل المواعيد وزيارة مراكز اللقاحات.