ميدان فروسية العقيق بالباحة ينظم الخميس المقبل الحفل الرابع لموسم سباقات الخيل للعام الحالي

عبدالله الغامدي (صدى):
يطلق ميدان فروسية العقيق بمنطقة الباحة بعد غداً الخميس, الحفل الرابع لموسم سباقات الخيل للعام الحالي، حيث شهد الأسابيع الماضية انطلاق ثلاث محافل من السباقات, وذلك ضمن فعاليات صيف محافظة العقيق للعام 1442هـ.
وستقام أربعة أشواط متنوعة الدرجات والمسافات ويغلب على أشواط هذا الأسبوع مسافة 2000 متر، يتخللها عدة أشواط تكافؤ متعددة التصنيف، وسيشهد البرنامج عودة بعض الأسماء القوية للمشاركة في استحقاقات هذا الأسبوع بعد مواصلة السعي في بروزها عقب أن جمعها تنافس قوي الموسم الماضي تحديداً فئة خيل الثلاث سنوات فأعلى.
ويتميز حفل هذا الأسبوع بإقامة شوطين على جائزة ميدان فروسية العقيق بالباحة, وشوط على جائزة مربط العقيق للخيل العربية الأصيلة, والشوط الأخير على جائزة الشيخ عثمان بن لاحق الزهراني.
وستتنافس نخبة من الجياد والأفراس البالغ عددها أكثر من 60 جواد للظفر بالفوز بالأشواط المسجلة بها، وواصلت الخيل تمارينها وسط ارتفاع في وتيرة الأداء وتركيز كبير طيلة الأسبوع الحالي من قبل مدربيها وفق الآلية التنظيمية المعتمدة في سباقات الخيل.