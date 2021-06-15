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أشغلتهم تصور مع الناقة
منذ ساعة
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التعليقات
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أحدث التعليقات
4lovex2
جميل جميل رائع
4lovex2
سيارات تطير هههههههههه😹💔
orans9999
اتقي الله يا (سمر عبدالله) انا ما احب اردوعان ولكن نشر اخبار مغلوطه ما يرضا لا الدين ولا الاخلاق شفت المقطع جدا عادي ولا...
محمد الغامدي
حركة حماس حركة اخوانية تحت قيادة ايرانية وكذالك هم يجيدون استخدام الغة العربية .
4lovex2
قد تعاني من مرض نفسي شديد قد يكون مرض الفصام والله أعلم والدين يلعب دور ضعف الوازع الديني يجعل الإنسان ضعيف أمام نغزات أو...
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