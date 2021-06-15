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"الأمير سطام" لـ منظمة العفو الدولية: معاييركم تدافع عن الأعمال الإرهابية

منذ 31 دقيقة
1637
"الأمير سطام" لـ منظمة العفو الدولية: معاييركم تدافع عن الأعمال الإرهابية

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود على مناشدة منظمة العفو الدولية بالإفراج عن مصطفى آل درويش المتهم بارتكاب عدد من الأعمال الإرهابية لإستهداف أفراد الأمن والمواطنين.

وقال "الأمير سطام" عبر حسابه على "تويتر": "هذا الشخص مرتبط بأعمال إرهابية لاستهداف أفراد الأمن والمواطنين.. هل أصبحت المعايير الدولية لديكم تدافع عن الأعمال الإرهابية؟".

وأضاف: "بنفس القياس الذي تتحدثون به سنجدكم يوماً ما تدافعون عن إرهاب داعش وغيرها بذريعة الحقوق, التعذيب الذي تتحدثون عنه هو من وحي خيال منظمتكم المأجورة والحاقدة".

وكانت منظمة العفو الدولية قد نشرت صورة للإرهابي "آل دوريش" مدعية تعرضه للتعذيب وناشدت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالإفراج عنه.

 

خادم الحرمين الشريفين
الإرهاب
منظمة العفو الدولية
الأمير سطام بن خالد آل سعود
مصطفى آل درويش

التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
جميل جميل رائع
4lovex2
سيارات تطير هههههههههه😹💔
orans9999
اتقي الله يا (سمر عبدالله) انا ما احب اردوعان ولكن نشر اخبار مغلوطه ما يرضا لا الدين ولا الاخلاق شفت المقطع جدا عادي ولا...
محمد الغامدي
حركة حماس حركة اخوانية تحت قيادة ايرانية وكذالك هم يجيدون استخدام الغة العربية .
4lovex2
قد تعاني من مرض نفسي شديد قد يكون مرض الفصام والله أعلم والدين يلعب دور ضعف الوازع الديني يجعل الإنسان ضعيف أمام نغزات أو...

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