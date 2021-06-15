بالفيديو.. أبرز ملامح وإنجازات برنامج رسوم الأراضي البيضاء

الرياض (صدى):
تحدث المهندس عبدالحميد الحماد، الرئيس التنفيذي لبرنامج رسوم الأراضي، عن أبرز ملامح وإنجازات برنامج رسوم الأراضي البيضاء.
وأوضح المهندس "عبدالحميد" أنه تم فرض الرسوم على أكثر من 400 مليون متر مربع من الأراضي الخام فهذه أراضي منها مليون متر مربع إما تم تطويرها ومتاحة للمواطنين أو قيد التطوير حاليًا أو أراضي بيعت واليوم دخلت في سوق عقاري.
وأضاف: "الحماد": "الرسوم التي يتم تحصيلها خلال السنوات الماضية يعاد ضخها في مشاريع إسكان، والفكرة الرئيسية هنا مش جناية الأموال ولكن لتطوير هذه الأراضي".
وعن فرض الرسوم على بعض المدن، قال: "لاحظنا وجود حاجة ملحة في بعض المدن مثل الطائف عسير والمدينة المنورة وتبوك وفرضت الرسوم لأن كان في حاجة ملحة للسكن".
وتابع: "نشكر كل الأمانات والوزرات برنامج رسوم الأراضي البيضاء أصبحت نسبة التدخل البشري قليلة جدًا والربط الحاصل بين الأمانات والوزرات كل هذه منظومة تعمل بمحرك واحد من أجل تحقيق الهدف الرئيسي".
وجاء ذلك خلال لقاء المعرفة العقارية وهي المبادرة التي انطلقت من خلال ملتقى صناع العقار بإستضافة المهندس عبدالحميد الحماد، الرئيس التنفيذي لبرنامج رسوم الأراضي.