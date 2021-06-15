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مراكز الحماية الأسرية تستقبل 4 حالات زواج قاصرات يوميًا في المنطقة الشرقية

منذ 34 دقيقة
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مراكز الحماية الأسرية تستقبل 4 حالات زواج قاصرات يوميًا في المنطقة الشرقية

الدمام (صدى):
استقبلت مراكز الحماية السرية والإيواء في المنطقة الشرقية خلال الربع الأول من 2021 نحو 417 حالة زواج لقاصرات، بمعدل متوسط يبلغ 4 حالات يوميًا.

وحلت محافظة الأحساء في المقدمة من حيث عدد حالات زواج القاصرات التي تم تحويلها من وزارة العدل إلى مراكز الحماية الأسرية، إذ بلغ عددها 280 حالة، ثم تليها الدمام التي سجلت 90 حالة، ثم حفر الباطن التي كان بها 47 حالة.

وتراوحت أعمار القاصرات ما بين 15 إلى 18 عاما، وكانت أغلب عقود زواجهن تمت بموافقتهن، بينما كانت عدد الحالات التي أبدت رفضها أو أعلنت أنه تم إجبارها على الزواج نادرة، وذلك وفقا لـ"الوطن".

الجدير بالذكر أن المختصين الاجتماعيين والنفسيين بمراكز الحماية الأسرية يقومون بتقييم حالات القاصرات لتحديد مدى مقدرتهن واستعدادهن للدخول في مرحلة الزواج.

وبعد أن يتم التأكد من موافقة الجميع، من زوجة وزوج ووالدين على هذه الزواج، يتم تحويلهم للمحكمة مرة أخرى، لإنهاء إجراءات عقد الزواج الرسمية.

 

الدمام
حفر الباطن
زواج
زواج قاصرات
مراكز الحماية الأسرية
االأحساء

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أبو عبد الرحمن ✍️
ربنا إكشف عن الوباء ولا تسلط علينا بسبب ذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا يارب العالمين 🤲
عناد القرشي
نريد خبر ١٧٠ مليون ولا همكم أخبار النصر
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
عبدالرحمن
من ذاق السكري بإذن الله يبدع

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