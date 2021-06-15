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ليته ارتاح مكانه

منذ ساعة
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التعليقات

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أحدث التعليقات

4lovex2
الله لايحرمك من الأجر والثواب العظيم الله يرفع يقدرك ويرزقك أفضل مكان في جنان الخلد أن شاءالله
4lovex2
سينما ههههه😹🤦‍♂️
ابو محمد 😎 ✍️
كل على حسب عرفه ..
4lovex2
هذا مجرم خسيس وحقير هو السبب الرئيسي بقتل ملايين من الأكراد والسوريين المسلمين هو يعاون بشار الجرذ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
د محمد ماجد بخش
كفاك الله شرّه - مع فائق التقدير لكم والشكر الجزيل

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