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هذا اللى ودك ما يفزع
منذ ساعة
446
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 129304
منذ 9 دقائق
كل على حسب عرفه ..
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أحدث التعليقات
4lovex2
الله لايحرمك من الأجر والثواب العظيم الله يرفع يقدرك ويرزقك أفضل مكان في جنان الخلد أن شاءالله
4lovex2
سينما ههههه😹🤦♂️
ابو محمد 😎 ✍️
كل على حسب عرفه ..
4lovex2
هذا مجرم خسيس وحقير هو السبب الرئيسي بقتل ملايين من الأكراد والسوريين المسلمين هو يعاون بشار الجرذ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
د محمد ماجد بخش
كفاك الله شرّه - مع فائق التقدير لكم والشكر الجزيل
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