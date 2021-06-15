صورة عفوية تجمع الملك خالد بن عبدالعزيز بالشيخ زايد بمنصة مضمار الخيل

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة وعفوية تواجد الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله- مع حاكم الإمارات آنذاك الشيخ زايد آل نهيان عام 1980 م.
وتم إلتقاط الصورة في المنصة الخاصة لمضمار الخيل بمدينة الرياض أثناء مشاهدتهما لإحدى سباقات الخيل.
ويظهر خلفهما في الصور الملك عبدالله بن عبدالعزيز وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وتجمع كلاً من المملكة والإمارات علاقات متجذرة وقوية تأسست منذ عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- وحاكم الإمارات الشيخ زايد آل نهيان لتستمر على مر السنوات في ظل وحدة العلاقات وتكامل الرؤى.