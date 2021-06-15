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صورة عفوية تجمع الملك خالد بن عبدالعزيز بالشيخ زايد بمنصة مضمار الخيل

منذ ساعة
1927
صورة عفوية تجمع الملك خالد بن عبدالعزيز بالشيخ زايد بمنصة مضمار الخيل

الرياض (صدى):
وثقت صورة نادرة وعفوية تواجد الملك خالد بن عبدالعزيز – رحمه الله- مع حاكم الإمارات آنذاك الشيخ زايد آل نهيان عام 1980 م.

وتم إلتقاط الصورة في المنصة الخاصة لمضمار الخيل بمدينة الرياض أثناء مشاهدتهما لإحدى سباقات الخيل.

ويظهر خلفهما في الصور الملك عبدالله بن عبدالعزيز وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وتجمع كلاً من المملكة والإمارات علاقات متجذرة وقوية تأسست منذ عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله- وحاكم الإمارات الشيخ زايد آل نهيان لتستمر على مر السنوات في ظل وحدة العلاقات وتكامل الرؤى.

 

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان
الملك فيصل
الملك خالد بن عبدالعزيز
الشيخ زايد آل نهيان

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أبو عبد الرحمن ✍️
ربنا إكشف عن الوباء ولا تسلط علينا بسبب ذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا يارب العالمين 🤲
عناد القرشي
نريد خبر ١٧٠ مليون ولا همكم أخبار النصر
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على تنفيذ حكم الله في خلقه ..
عبدالرحمن
من ذاق السكري بإذن الله يبدع

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