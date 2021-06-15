طرق بسيطة لمنع ظهور علامات التقدم فى السن باليدين

أميرة خالد (صدى):
يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق وحيل لمنع ظهور علامات التقدم في السن باليدين التي باتت تؤرق حياتهم، وتتسبب في إحراجهم في بعض الأحيان.
ونستعرض أبرز الطرق لمنع ظهور علامات التقدم في السن باليدين وتشمل: وضع الكريم الواقي من الشمس: ابدأ في استخدام واقي شمسي جيد. استمر في التقديم إذا كنت خارج المنزل طوال اليوم.
استخدام مضادات الأكسدة: تناول الأطعمة الغنية جدًا بمضادات الأكسدة مثل الشاي الأخضر.
ترطيب بانتظام: ستساعدك الكريمات في إضافة فوائد ببساطة عن طريق إدارة صحتك وسطح جلد اليد.
حماية اليدين: يجب حماية يديك من أي ضرر حتى يتم الحفاظ على الأظافر والجلد دائمًا.
تجنب الكيماويات:اختر المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية أقل أو خالية من المواد الكيميائية العناية باليدين سهلة.