بالصور.. لقطات تجسسية تكشف عن نسخة مازيراتي جريكالي

وكالات (صدى):
كشفت بعض اللقطات التجسسية عن نسخة مازيراتي جريكالي في اطلالة جديدة والتي تعتمد على الكثير من التمويهات إلا أنه يتضح من خلالها الهيكل الخارجي لهذه النسخة.
وتنتمي هذه السيارة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من طراز SUV حيث تعتمد على مصابيح حادة مع مقدمة انسيابية وغطاء محرك مميز مع عجلات رياضية ذات تصميم هندسي انيق.
وتتميز السيارة أيضًا بالصادم الأمامي من السيارة بشبكة متعددة المقاطع والتي تمنحها أفضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء مع مرايات جانبية مدعومة بشرائط LED ضوئية و سبويلر رياضي مثبت أعلى الزجاج الخلفي.
ومن المرجح أن تضم السيارة مازيراتي جريكالي 2022 نظام هجين للمنظومة الفنية، يعمل بين محرك بنزين بسعة 2000 سي سي وآخر كهربائي، وستحصل أيضًا على قدرات مستعارة من النسخة MC20 و التي تستمد قوتها من محرك سداسي الأسطوانات من طراز V6.