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باسم عوض الله: الأمير حمزة كان حاقدًا على الملك عبدالله ومستاءً من الأوضاع في الأردن 

منذ 43 دقيقة
1955
باسم عوض الله: الأمير حمزة كان حاقدًا على الملك عبدالله ومستاءً من الأوضاع في الأردن 

عمّان (صدى):
قال رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله ، المتهم فيما يسمى بـ"قضية الفتنة" : " أذكر أنني بدأت منذ شهر رمضان عام 2020 بعقد لقاءات دورية مع الأمير حمزة، وبترتيب من الشريف حسن بن زيد ".

وأضاف باسم عوض الله : " بدأت هذه اللقاءات بعد أن أبلغني الشريف حسن أن الأمير " حمزة " مستاء من الأوضاع الداخلية، ويرغب بالحديث معي بذلك ، والحصول على نصائح مني ؛ لكوني كنت مسؤولاً كبيراً في الديوان الملكي " ، بحسب وكالة " عمون " الإخبارية.

وأشار باسم عوض الله : " وافقت على ذلك ، وبالفعل بدأ الأمير حمزة بذات الفترة بالتردد على منزلي بشكل دوري برفقة الشريف حسن، حيث كان واضحاً من حديث الأمير حمزة أنه حاقد على الملك ويحمّله جميع أخطاء الدولة والحكومات المتعاقبة ".

وأوضح: " بحكم معرفتي بموقف الأمير حمزة من الملك بدأت بمبادلته طروحاته وتحريضه ضد الملك، بأنه فعلاً هو سبب تردي الأوضاع الداخلية وفي حينها ذكر لي الأمير حمزة أن ثقته معدومة ".

 

الشريف حسن بن زيد
باسم عوض الله
الأمير حمزة
قضية الفتنة

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أحدث التعليقات

fares
حنا لا عيد ميلاد ولا يحزنون بس الحمدلله على كل شي
عبدالله
اولا هي لو تشيل المكياج راح تطلع مثل بوزو حق افلام الكرتون. وثانيا مؤخرتها منفخه تقول دبات ماء حق برادة. الشي الثالث، اللي تقول...
fares
هذي باين من بدايتها راعية مشاكل ومفكات ابعد عنها حنا راعية المشاكل وما حنا خالصين منها فما بالك براعية المفكات
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الله يرفع عنهم ولا يبتلينا ويخلف على اهل هالخروف اللي قايدته المراه لو كنت انا اخت له غير اسير عليها وامحيها من الوجود واخلي...
رااايق
باقي اللي يقال عنهم ** كلً يغني على ليلاه *** من جد ما شفت واحد محايد يتكلم بصدق كلهم متعصبين لأنديتهم حتى لوكانوا على...

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