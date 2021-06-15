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أطعمة تسبب حرقة المعدة عند تناولها مع الطماطم

منذ 55 دقيقة
1337
أطعمة تسبب حرقة المعدة عند تناولها مع الطماطم

أميرة خالد (صدى):
قالت الدكتورة الروسية آنا دينيسوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك مجموعة من المواد الغذائية لا ينصح بتناولها مع الطماطم.

وأوضحت الأخصائية أن "الطماطم مدرجة في قائمة المواد الغذائية المحرمة على المرضى الذين يعانون من الارتجاع المعدي المريئي. لأنه عند تناولهم الطماطم، تحدث عندهم الحرقة والتجشؤ. ويظهر عندهم الشعور بطعم مر أو حامضي في الفم، لأن محتوى المعدة يرتفع إلى المريء. وكل هذا ينتج عند تناول كمية من الطماطم الطازجة أو المطهوة أو على شكل معجون الطماطم وبالطبع عن تناول البيتزا بالطماطم".

وأضافت أنه تدرج في قائمة المواد المسببة للحرقة القهوة والحمضيات والشوكولاتة والمعجنات وخاصة الساخنة والفطائر والبيتزا، وعند تناول هذه المواد أو جزء منها مع بعض يزيد من حرقة المعدة، بالإضافة إلى الطماطم والمعجون.

الطماطم
المعدة
المعجنات
الشوكولاتة

التعليقات

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أحدث التعليقات

عبدالرحمن
من ذاق السكري بإذن الله يبدع
fares
حنا لا عيد ميلاد ولا يحزنون بس الحمدلله على كل شي
عبدالله
اولا هي لو تشيل المكياج راح تطلع مثل بوزو حق افلام الكرتون. وثانيا مؤخرتها منفخه تقول دبات ماء حق برادة. الشي الثالث، اللي تقول...
fares
هذي باين من بدايتها راعية مشاكل ومفكات ابعد عنها حنا راعية المشاكل وما حنا خالصين منها فما بالك براعية المفكات
قمة الاناقه
الله يرفع عنهم ولا يبتلينا ويخلف على اهل هالخروف اللي قايدته المراه لو كنت انا اخت له غير اسير عليها وامحيها من الوجود واخلي...

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