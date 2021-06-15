حفل زفاف يتحول لمأتم بعد وفاة 4 سيدات

فهمي محمد (صدى):
شهدت محافظة عمران، شمال اليمن حادث بشع ، حيث تحول حفل زفاف إلى مأتم، إثر سقوط جدران مبنى اتخذ كخيمة لإقامة العرس.
وقالت مصادر محلية في مديرية جبل يزيد التابعة لمحافظة عمران أن أربع نساء توفين، بينهن جدة العروسة وابنة خالها، وأصيبت العشرات منهن جراء سقوط جدار المبنى الذي كان يقام فيه العرس نهاية الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر إن المبنى لم يكن مسقوفاً مما اضطر صاحب الوليمة أن يقوم بتغطية المبنى بطرابيل قماشية وقاموا بربطها إلى الجدران، فأتت موجات رياح قوية أدت إلى سقوط الجدار على النساء الحاضرات في الوليمة، بحسب مواقع إخبارية محلية.
وقررت أسرة العروسة إلغاء العرس وتأجيله، وأن عدد الوفيات قابل للزيادة، حيث إن العديد من النساء لا تزال في العناية المركزة وإن حالاتهن خطيرة.