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الراجحي كاد أن يتعرض لاصطدام مروع في سباق عالمي بسبب جمل سائب

منذ ساعة
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الراجحي كاد أن يتعرض لاصطدام مروع في سباق عالمي بسبب جمل سائب

نواف السالم (صدى):
تمكن سائق الراليات العالمي، يزيد محمد الراجحي، منتفادي الاصطدام بجمل سائب، مرَّ على الطريق الذي كان الشاب يقود سيارته عليه بأقصى سرعة، قبل أن يتوج بطلًا للسباق الدولي المقام في كازاخستان.

وبين مقطع فيديو الراجحي يقود سيارته اليابانية على طريق ترابي، بسرعة كبيرة وسط منافسة محتدمة مع سائق فرنسي، في الجولة الثانية من كأس العالم للراليات (الكروسكانتري) عندما ظهر الجمل السائب وهو يركض.

وقام الراجحي بالانحراف قليلًا عند اقتراب الجمل من سيارته، ليواصل السباق ويحقق في نهايته، الفوز بالمرحلة الخامسة والأخيرة من الرالي، الذي استمر خمسة أيام في مدينة أكتاو الكازاخستانية.

وعلق رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين على الفيديو وقال: "عائلة تضرب أروع الأمثلة في تمثيل الوطن، بطل يقود سفينة الصحراء أمام خادم الحرمين، وبطل يقود مركبة الصحراء في المحافل الدولية".

خادم الحرمين
كازاخستان
جمل سائب
نادي الإبل
يزيد محمد الراجحي
السباق الدولي

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أحدث التعليقات

fares
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