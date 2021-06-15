مؤشر الأسهم يغلق على تراجع

الرياض (صدى):
أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع بعد سلسلة من المكاسب المتتالية، وسط جني أرباح على أسهم قطاع البنوك والمواد الأساسية وكذلك الاتصالات.
وأغلق المؤشر العام عند مستوى 10831 نقطة متراجعا بنحو 82 نقطة أو ما يعادل 0.75 في المائة كأكبر هبوط يومي منذ شهر ونصف الشهر، فيما بلغت السيولة المتداولة 12.2 مليار ريال، وتأتي السيولة عبر تداول 370.35 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 465.66 ألف صفقة.
وأتت أسهم مصرف الراجحي و"اس تي سي" على قائمة الأكثر ضغطا على المؤشر العام بعد تراجعهما بنحو 2.1 و2.3 في المائة على الترتيب، ايضا تراجعت أسهم سابك بنحو 1.1 في المائة.
وتركزت السيولة على أسهم ملاذ للتأمين وطباعة وتغليف وكذلك أسهم صدق، حيث سجلت تداولات بلغت 709.5 و605.2 و510.7 مليون ريال على الترتيب، لتستحوذ الأسهم الثلاثة على نحو 15 في المائة من سيولة الجلسة.
إلى ذلك، صعدت أسهم 69 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها أسهم ملاذ للتأمين بمكاسب بالحد الأعلى، تلاه كل من التأمين العربية والإنماء طوكيو مارين بارتفاع 6 في المائة.
قابل ذلك تراجع أسهم 111 شركة تصدرها أسهم الجبس وذيب بعد هبوطهما بأكثر من 3 في المائة، تلاه أسهم ينساب وعطاء التعلمية بانخفاض 2.7 في المائة لكل منهما.