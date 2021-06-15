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أمانة جدة تزيل عقارات مخالفة بحي البغدادية

منذ 19 دقيقة
1442
أمانة جدة تزيل عقارات مخالفة بحي البغدادية

جدة (صدى):
أعلنت أمانة جدة تزيل عقارات مخالفة وتعيد فتح وتأهيل أحد الشوارع بحي البغدادية، وذلك ضمن حملة شاملة تستهدف تحسين الخدمات ومعالجة مظاهر التلوث البصري والعمل على تحسين المشهد الحضاري.

ومن حانبه، قال المهندس عمرو الدقس مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة أن الفرق الميدانية أزالت العقارات المخالفة وإعادة تأهيل الشارع للسماح بمرور السيارات بعد فترة توقف طويلة.

وأضاف أن الأعمال المنفذة شملت الأرصفة والسفلتة ومعالجة الطبقة المتضررة وتركيب العلامات المرورية التنظيمية والتحذيرية اللازمة لتحقيق السلامة المطلوبة على الشارع. مؤكدا استمرار الجهود في منع وإزالة كافة المخالفات البلدية.

أمانة جدة
حي البغدادية
عقارات مخالفة

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أحدث التعليقات

محنتي في حبك عذاب
هههههه كله عشان يترحم بايدن يتراجع عن مذبحة الارمن ههههه
رااايق
هذا نادي ولا تمثلية **** قال أيش المخرج عايز كدة قال *** هههههههههههههههههههه
رااايق
ايييه دنيااا ****
فبصل
هههههههههه والله يا قلم الحقيقة انك مضحك فشر البلية ما يضحك
أبو عبدالله الحربي
حساب المواطن له احساس غريب شعور وطن كلمة مواطن عظيمة عند المواطن البركة بالوطن والمواطن بيد بركة والبركات تأتي بزيادة همة حتى القمة ودربنا...

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