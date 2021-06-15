أمير تبوك يطلع على سير العمل في المشاريع التي تنفذها أمانة المنطقة

عطاالله العمراني (صدى):
اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك على تقرير عن أعمال أمانة المنطقة في مشاريع الجسور والأنفاق ومنطقة الخدمات بمدينة تبوك , والتي تضم العديد من الخدمات المتكاملة التي تحتاجها المنطقة.
جاء ذلك خلال لقاء سموه اليوم بمكتبه أمين المنطقة المهندس درويش بن علي آل محفوظ.
كما اطلع سموه خلال اللقاء على مراحل سير العمل بمشروعي نفق تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد ومشروع نفق تقاطع طريق الملك خالد مع طريق الملك فهد ومشروع حديقة تبوك المركزية والتي تبلغ مساحتها 1.9 مليون متر مربع وبنسبة إنجاز وصلت الى 75 %, بالإضافة إلى مشاريع السفلته والإنارة والتي تم تنفيذها خلال الـ 6 شهور الماضية بأحياء مدينة تبوك.
ونوه سموه بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لقطاع البلديات بالمملكة , مؤكدا سموه أهمية مضاعفة الجهود من أجل إنجاز المشاريع والأعمال والخدمات وفق المواصفات والمعايير المعمول بها التي تعود على الوطن والمواطن بالفائدة.
من جهته أعرب أمين منطقة تبوك عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على ما تحظى به مشروعات الأمانة بالمنطقة من دعم واهتمام من سموه .
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني