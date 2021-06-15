«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في منتجات «Apple»

علي القحطاني (صدى):
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عالي الخطورة من ثغرة خطيرة في منتجات شركة "Apple".
وأوضح المركز، أن "Apple" أصدرت تحديثاً لمعالجة ثغرة في منتجاتها، كما أوصت بتحديث المنتجات إلى النسخة التالية: iOS 12.5.4
وأشارت إلى أنه متوفر للمنتجات التالية:
iPhone 5s
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPad Air
iPad mini 2
iPad mini 3
iPod touch (6th generation)
وقالت أن التهديدات تمكن المهاجم من استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة، فيما أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت "Apple" توضيحًا لهذا التحديث.