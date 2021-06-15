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«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في منتجات «Apple»

منذ 14 دقيقة
1281
«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في منتجات «Apple»

علي القحطاني (صدى):
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا عالي الخطورة من ثغرة خطيرة في منتجات شركة "Apple".

وأوضح المركز، أن "Apple" أصدرت تحديثاً لمعالجة ثغرة في منتجاتها، كما أوصت بتحديث المنتجات إلى النسخة التالية: iOS 12.5.4

وأشارت إلى أنه متوفر للمنتجات التالية:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2

iPad mini 3

iPod touch (6th generation)

وقالت أن التهديدات تمكن المهاجم من استغلال الثغرات بتنفيذ برمجيات خبيثة، فيما أوصى المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت "Apple" توضيحًا لهذا التحديث.

ثغرة خطيرة
تحذير أمني
الأمن السيبراني
شركة Apple

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أحدث التعليقات

محنتي في حبك عذاب
هههههه كله عشان يترحم بايدن يتراجع عن مذبحة الارمن ههههه
رااايق
هذا نادي ولا تمثلية **** قال أيش المخرج عايز كدة قال *** هههههههههههههههههههه
رااايق
ايييه دنيااا ****
فبصل
هههههههههه والله يا قلم الحقيقة انك مضحك فشر البلية ما يضحك
أبو عبدالله الحربي
حساب المواطن له احساس غريب شعور وطن كلمة مواطن عظيمة عند المواطن البركة بالوطن والمواطن بيد بركة والبركات تأتي بزيادة همة حتى القمة ودربنا...

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