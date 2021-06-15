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حرس الحدود بتبوك تشارك في فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

منذ 6 ساعات
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حرس الحدود بتبوك تشارك في فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

عطاالله العمراني (صدى):
شاركت قيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك في فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم ، الذي يقام هذا العام 2021 تحت شعار "تبرع بالدم واجعل العالم ينبض بالحياة". وذلك بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك ممثلة بإدارة المختبرات وبنوك الدم .

وقد شارك في حملة التبرع بالدم عدد من منسوبي قيادة حرس الحدود من ضباط وأفراد ، وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا.

وتأتي مشاركة حرس الحدود بتبوك ايمانا منها بالدور الإنساني النبيل في مد يد العون والمساعدة للمرضى الذين هم في أمس الحاجة، وللمستشفيات التي تحتاج إلى الكثير من وحدات الدم .

حرس الحدود
منطقة تبوك
اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

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أحدث التعليقات

راي
باقي طرد الروقي والجماز والذايد والمريسل نضفو القناة من المتعصبين تصلح الرياضه,,,,,,,,
راي
باقي طرد الروقي والجماز والذايد والمريسل نضفو القناة من المتعصبين تصلح الرياضه,,,,,,,,
رااايق
الله أعلم ** ما سمعنى هذا الكلام من أحد قبل ***ولا علشان بيروح النصر بدأ من اللحين يهاجمون ويبون يطلوعنه ****!!!!!!! ( فاسد ومرتشي...
عبدالله
وان شاء الله السعودية ما راح تقصر وراح تسلم هذا الهارب للكويت.
أعمى.. لابس نظرة
😂سلام علي لم قبلنا وسلام علي انا وحبيبي في جنينه وبايدن سلم علينا حبيبي سلم علي...لم قبلنا وسلم علي...😆😂😆😂😆😅😅😆😆...مدرى مصدر...الخبر...ابله..ولايستبله..ولا..يمكن شايفنه...عمى..مانشوف

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