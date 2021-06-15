أمرابط يعلق على عدم استدعائه للمنتخب المغربي: "المدرب لم يحترمني"

ماجد محمد (صدى):
كشف المغربي نور الدين أمرابط، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق عن وجود اهتمام من بعض الأندية في الليغا .
وأوضح أمرابط أن المشكلة التي تواجه، أن لا يمكن للأندية الإسبانية أن تضم سوى 25 لاعبًا فقط، وهذا ما يأخر انتقاله إلى أحد فرق الليجا.
وعن عدم استدعائه إلى المنتخب المغربي، أجاب أمرابط: "لا يزعجني هذا كثيرًا، عمري الآن 34 عامًا، لكن للأسف الشديد، لم يحترمني خليلوفيتش، مدرب المنتخب الوطني، حيث كان بإمكانه الإتصال بي أو عن طريق أحد مساعديه، ليكشف لي أسباب الاستبعاد، لكن سأحاول أن ألعب بشكل جيد الفترة القادمة، حتي أعود للمنتخب".
يذكر أن أمرابط قد لعب من قبل في الليجا الإسبانية، عبر بوابة مالجا، ونادي ليجانيس على سبيل الإعارة، من واتفورد الإنجليزي.