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أمرابط يعلق على عدم استدعائه للمنتخب المغربي: "المدرب لم يحترمني"

منذ 28 دقيقة
1620
أمرابط يعلق على عدم استدعائه للمنتخب المغربي: "المدرب لم يحترمني"

ماجد محمد (صدى):
كشف المغربي نور الدين أمرابط، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق عن وجود اهتمام من بعض الأندية في الليغا .

وأوضح أمرابط أن المشكلة التي تواجه، أن لا يمكن للأندية الإسبانية أن تضم سوى 25 لاعبًا فقط، وهذا ما يأخر انتقاله إلى أحد فرق الليجا.

وعن عدم استدعائه إلى المنتخب المغربي، أجاب أمرابط: "لا يزعجني هذا كثيرًا، عمري الآن 34 عامًا، لكن للأسف الشديد، لم يحترمني خليلوفيتش، مدرب المنتخب الوطني، حيث كان بإمكانه الإتصال بي أو عن طريق أحد مساعديه، ليكشف لي أسباب الاستبعاد، لكن سأحاول أن ألعب بشكل جيد الفترة القادمة، حتي أعود للمنتخب".

يذكر أن أمرابط قد لعب من قبل في الليجا الإسبانية، عبر بوابة مالجا، ونادي ليجانيس على سبيل الإعارة، من واتفورد الإنجليزي.

النصر
الليجا
المنتخب المغربي
أمرابط

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أحدث التعليقات

محنتي في حبك عذاب
هههههه كله عشان يترحم بايدن يتراجع عن مذبحة الارمن ههههه
رااايق
هذا نادي ولا تمثلية **** قال أيش المخرج عايز كدة قال *** هههههههههههههههههههه
رااايق
ايييه دنيااا ****
فبصل
هههههههههه والله يا قلم الحقيقة انك مضحك فشر البلية ما يضحك
أبو عبدالله الحربي
حساب المواطن له احساس غريب شعور وطن كلمة مواطن عظيمة عند المواطن البركة بالوطن والمواطن بيد بركة والبركات تأتي بزيادة همة حتى القمة ودربنا...

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