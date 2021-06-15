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وظيفة شاغرة في «الخطوط السعودية»

منذ 54 دقيقة
1795
وظيفة شاغرة في «الخطوط السعودية»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف بمجال السلامة والأمن والجودة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، للعمل بالشركة.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو مساعد مسؤول السلامة والأمن والجودة)، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة الدبلوم في تخصص (تقنية المعلومات، إدارة الأعمال، علوم الطيران) أو ما يعادلها.

وأكدت أنه لا يشترط وجود خبرة سابقة، وعلى استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة، ومعدل تراكمي لا يقل عن (3.50 من 5) و(2.80 من 4)، لافتة إلى أن التقديم متاح اليوم وينتهي الثلاثاء القادم الموافق 22/6/2021 م، عبر موقع الخطوط السعودية للتوظيف .

وظائف
الخطوط الجوية السعودية

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أحدث التعليقات

محنتي في حبك عذاب
هههههه كله عشان يترحم بايدن يتراجع عن مذبحة الارمن ههههه
رااايق
هذا نادي ولا تمثلية **** قال أيش المخرج عايز كدة قال *** هههههههههههههههههههه
رااايق
ايييه دنيااا ****
فبصل
هههههههههه والله يا قلم الحقيقة انك مضحك فشر البلية ما يضحك
أبو عبدالله الحربي
حساب المواطن له احساس غريب شعور وطن كلمة مواطن عظيمة عند المواطن البركة بالوطن والمواطن بيد بركة والبركات تأتي بزيادة همة حتى القمة ودربنا...

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