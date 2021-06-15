وظيفة شاغرة في «الخطوط السعودية»

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن توفر وظائف بمجال السلامة والأمن والجودة عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، للعمل بالشركة.
وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو مساعد مسؤول السلامة والأمن والجودة)، مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة الدبلوم في تخصص (تقنية المعلومات، إدارة الأعمال، علوم الطيران) أو ما يعادلها.
وأكدت أنه لا يشترط وجود خبرة سابقة، وعلى استعداد للسفر إذا تطلبت الوظيفة، ومعدل تراكمي لا يقل عن (3.50 من 5) و(2.80 من 4)، لافتة إلى أن التقديم متاح اليوم وينتهي الثلاثاء القادم الموافق 22/6/2021 م، عبر موقع الخطوط السعودية للتوظيف .