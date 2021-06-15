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السفارة في المغرب : يتوجب على المسافرين استصدار تراخيص استثنائية

منذ ساعة
1901
السفارة في المغرب : يتوجب على المسافرين استصدار تراخيص استثنائية

الرباط (صدى):
أكدت سفارة المملكة لدى المغرب، على إحاطة جميع المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إليها، بأن السلطات المغربية أعلنت عن تحديث جديد.

وأشارت السفارة إلى أن التحديث تمثل في إضافة المملكة إلى القائمة (ب)حيث يتوجب على المسافرين من المواطنين السعوديين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة،استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر.

وأضافت أنه يجب الإدلاء باختبار (PCR) سلبي يعود تاريخ اجرائه الى أقل من 48 ساعة من تاريخ دخول المملكة المغربية، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام بأحد الفنادق التي سيتم تحديدها من قبل السلطات المغربية.

 

المغرب
السلطات المغربية
السفارة في المغرب

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أحدث التعليقات

محنتي في حبك عذاب
هههههه كله عشان يترحم بايدن يتراجع عن مذبحة الارمن ههههه
رااايق
هذا نادي ولا تمثلية **** قال أيش المخرج عايز كدة قال *** هههههههههههههههههههه
رااايق
ايييه دنيااا ****
فبصل
هههههههههه والله يا قلم الحقيقة انك مضحك فشر البلية ما يضحك
أبو عبدالله الحربي
حساب المواطن له احساس غريب شعور وطن كلمة مواطن عظيمة عند المواطن البركة بالوطن والمواطن بيد بركة والبركات تأتي بزيادة همة حتى القمة ودربنا...

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