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بدء التسجيل في مراكز الدعم التعليمي الصيفية بتعليم عسير

منذ ساعتين
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بدء التسجيل في مراكز الدعم التعليمي الصيفية بتعليم عسير

أبها (صدى):
حثت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير الطلاب والطالبات على التسجيل في مراكز الدعم التعليمية الصيفية الافتراضية عبر منصة مدرستي ؛ لبناء المهارات الأساسية وتعزيز القدرات، وذلك عبر الرابط 

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني أن إطلاق هذه البرامج الصيفية يعد دعماً مباشراً لبناء المهارات الأساسية للطلاب والطالبات وتعزيزها وتنمية قدراتهم، فيما سيستمر دعم التعليم خلال فترة الصيف لطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، لمدة ستة أسابيع بدءا من الثالث من ذي القعدة الجاري إلى الرابع من ذي الحجة المقبل، ومن السادس عشر إلى السادس والعشرين من ذي الحجة المقبل.

وأضاف الجوني: أنه تم تخصيص مدرستين ابتدائية ومتوسطة للبنين وكذلك مثلها للبنات، بحيث لا يزيد طلاب كل مدرسة عن 500 طالب وطالبة، فيما تركز مراكز الدعم التعليمي على تدريس المعلمين والمعلمات للمواد المستهدفة وهي: القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وفقا للجداول الدراسية المعدة لكافة صفوف المرحلتين، بالإضافة إلى حضور المعلمين والمعلمات يوما واحدا في الأسبوع بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية.

الطلاب
التسجيل
منطقة عسير
الإدارة العامة للتعليم

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أحدث التعليقات

راي
باقي طرد الروقي والجماز والذايد والمريسل نضفو القناة من المتعصبين تصلح الرياضه,,,,,,,,
راي
باقي طرد الروقي والجماز والذايد والمريسل نضفو القناة من المتعصبين تصلح الرياضه,,,,,,,,
رااايق
الله أعلم ** ما سمعنى هذا الكلام من أحد قبل ***ولا علشان بيروح النصر بدأ من اللحين يهاجمون ويبون يطلوعنه ****!!!!!!! ( فاسد ومرتشي...
عبدالله
وان شاء الله السعودية ما راح تقصر وراح تسلم هذا الهارب للكويت.
أعمى.. لابس نظرة
😂سلام علي لم قبلنا وسلام علي انا وحبيبي في جنينه وبايدن سلم علينا حبيبي سلم علي...لم قبلنا وسلم علي...😆😂😆😂😆😅😅😆😆...مدرى مصدر...الخبر...ابله..ولايستبله..ولا..يمكن شايفنه...عمى..مانشوف

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