منافسة شرسة بين العين الإماراتي والهلال لضم فلورين تاناسي

ماجد محمد (صدى):
دخل نادي العين الإماراتي، في منافسة شرسة، لضم الروماني فلورين تاناسي، مهاجم نادي ستيوا بوخارست، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت تقارير صحافية، أن نادي الهلال كان قد اقترب من ضم تاناسي، بعدما تقدم بعرض رسمي إلى النادي الروماني، والذي يبلغ 4 ملايين يورو، مع راتب سنوي للاعب مقابل مليون ونصف المليون يورو.
وأوضحت التقارير، أن إدارة العين، تقدمت بعرض رسمي بقيمة 4 ملايين يورو، لضم فلورين تاناسي، والمفاوضات بين الطرفين قد اقتربت من النهاية، فيما صرح بيكالي، مالك نادي ستيوا بوخارست، إنه وافق على بيع تاناسي، لكن بشرط الحصول على مبلغ 4.5 مليون يورو.