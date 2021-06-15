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منافسة شرسة بين العين الإماراتي والهلال لضم فلورين تاناسي

منذ ساعة
2049
منافسة شرسة بين العين الإماراتي والهلال لضم فلورين تاناسي

ماجد محمد (صدى):
دخل نادي العين الإماراتي، في منافسة شرسة، لضم الروماني فلورين تاناسي، مهاجم نادي ستيوا بوخارست، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير صحافية، أن نادي الهلال كان قد اقترب من ضم تاناسي، بعدما تقدم بعرض رسمي إلى النادي الروماني، والذي يبلغ 4 ملايين يورو، مع راتب سنوي للاعب مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وأوضحت التقارير، أن إدارة العين، تقدمت بعرض رسمي بقيمة 4 ملايين يورو، لضم فلورين تاناسي، والمفاوضات بين الطرفين قد اقتربت من النهاية، فيما صرح بيكالي، مالك نادي ستيوا بوخارست، إنه وافق على بيع تاناسي، لكن بشرط الحصول على مبلغ 4.5 مليون يورو.

الهلال
العين الإماراتي
تعاقدات
منافسة شرسة
فلورين تاناسي

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أحدث التعليقات

محنتي في حبك عذاب
هههههه كله عشان يترحم بايدن يتراجع عن مذبحة الارمن ههههه
رااايق
هذا نادي ولا تمثلية **** قال أيش المخرج عايز كدة قال *** هههههههههههههههههههه
رااايق
ايييه دنيااا ****
فبصل
هههههههههه والله يا قلم الحقيقة انك مضحك فشر البلية ما يضحك
أبو عبدالله الحربي
حساب المواطن له احساس غريب شعور وطن كلمة مواطن عظيمة عند المواطن البركة بالوطن والمواطن بيد بركة والبركات تأتي بزيادة همة حتى القمة ودربنا...

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