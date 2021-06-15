نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ثلاثينية تدرب الشبان على الملاكمة في صعيد مصر

منذ ساعة
685
ثلاثينية تدرب الشبان على الملاكمة في صعيد مصر

القاهرة (صدى):
تمارس امرأة تدعى صباح عبد الحليم صقر البالغة من العمر 36 عاماً هوايتها في تدريب الشبان على الملاكمة في مدينة بني سويف المصرية .

وقالت صباح التي اكتشفها مدرب أعجب بقوتها وطاقتها: "بدأت البوكس بالصدفة... ما كنتش حابة البوكس... كنت بخاف على وشي".

وأضافت الثلاثينية أنها نجحت وفازت في عدة بطولات وحصلت على أكثر من عشر ميداليات قبل أن تبدأ في التدريب قبل عامين، وهي الآن أم عاملة لها ابن واحد وتدرب نحو 20 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.

وعلقت على نظرة المجتمع إلى تدريبها الملاكمة "ماكنوش متقبلين الوضع ده في الأول صعب كون إن يبقى بنت هي اللي بتمرن ، فبعد كده تقبلوا الوضع لاقوا بنت وبتمرن بجد وزيها زي الولد تمرينات قاسية جداً وتمرينات على طول فهما حبوا الموضوع " مشيرة إلى أن تعاملها بجدية أكسبها احترام الناس وثقتهم.

 

 

امرأة
صعيد مصر
الملاكمة
الشبان
بني سويف

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13433
منذ 6 دقائق
جدعة
ابوفهد الحبلاني العنزي
ابوفهد الحبلاني العنزي عدد التعليقات : 3104
منذ 3 دقائق
لا عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجيب!!

يادافـــــع البـــــلا هههههههههههههههههههههههههااااي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

راي
باقي طرد الروقي والجماز والذايد والمريسل نضفو القناة من المتعصبين تصلح الرياضه,,,,,,,,
راي
باقي طرد الروقي والجماز والذايد والمريسل نضفو القناة من المتعصبين تصلح الرياضه,,,,,,,,
رااايق
الله أعلم ** ما سمعنى هذا الكلام من أحد قبل ***ولا علشان بيروح النصر بدأ من اللحين يهاجمون ويبون يطلوعنه ****!!!!!!! ( فاسد ومرتشي...
عبدالله
وان شاء الله السعودية ما راح تقصر وراح تسلم هذا الهارب للكويت.
أعمى.. لابس نظرة
😂سلام علي لم قبلنا وسلام علي انا وحبيبي في جنينه وبايدن سلم علينا حبيبي سلم علي...لم قبلنا وسلم علي...😆😂😆😂😆😅😅😆😆...مدرى مصدر...الخبر...ابله..ولايستبله..ولا..يمكن شايفنه...عمى..مانشوف

أخر الأخبار

حفل زفاف يتحول لمأتم بعد وفاة 4 سيدات
حفل زفاف يتحول لمأتم بعد وفاة 4 سيدات
منذ 10 دقائق 201
بالفيديو.. رونالدو يزيح زجاجتين "كوكاكولا" من أمامه: "اشربوا الماء"
بالفيديو.. رونالدو يزيح زجاجتين "كوكاكولا" من أمامه: "اشربوا الماء"
منذ 14 دقيقة 1270
«الصحة»: تسجيل 1269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
«الصحة»: تسجيل 1269 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا
منذ 20 دقيقة 1409
لاعب الفتح "لاجامي" يخضع لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا
لاعب الفتح "لاجامي" يخضع لعملية جراحية ناجحة في ألمانيا
منذ 24 دقيقة 1385
مؤشر الأسهم يغلق على تراجع
مؤشر الأسهم يغلق على تراجع
منذ 30 دقيقة 1454
«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في منتجات «Apple»
«الأمن السيبراني» يحذر من ثغرة خطيرة في منتجات «Apple»
منذ 35 دقيقة 1484
أمانة جدة تزيل عقارات مخالفة بحي البغدادية
أمانة جدة تزيل عقارات مخالفة بحي البغدادية
منذ 40 دقيقة 1617
أمرابط يعلق على عدم استدعائه للمنتخب المغربي: "المدرب لم يحترمني"
أمرابط يعلق على عدم استدعائه للمنتخب المغربي: "المدرب لم يحترمني"
منذ 49 دقيقة 1764
طبيب بعيادات جمعية كفى: التدخين ينقص الوزن ويحتوي على 40 مادة مسرطنة
طبيب بعيادات جمعية كفى: التدخين ينقص الوزن ويحتوي على 40 مادة مسرطنة
منذ 55 دقيقة 1795
سلطنة عمان تعلن عن 3 حالات لـ "الفطر الأسود"
سلطنة عمان تعلن عن 3 حالات لـ "الفطر الأسود"
منذ ساعة 1898