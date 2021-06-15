ثلاثينية تدرب الشبان على الملاكمة في صعيد مصر

القاهرة (صدى):
تمارس امرأة تدعى صباح عبد الحليم صقر البالغة من العمر 36 عاماً هوايتها في تدريب الشبان على الملاكمة في مدينة بني سويف المصرية .
وقالت صباح التي اكتشفها مدرب أعجب بقوتها وطاقتها: "بدأت البوكس بالصدفة... ما كنتش حابة البوكس... كنت بخاف على وشي".
وأضافت الثلاثينية أنها نجحت وفازت في عدة بطولات وحصلت على أكثر من عشر ميداليات قبل أن تبدأ في التدريب قبل عامين، وهي الآن أم عاملة لها ابن واحد وتدرب نحو 20 رجلاً تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً.
وعلقت على نظرة المجتمع إلى تدريبها الملاكمة "ماكنوش متقبلين الوضع ده في الأول صعب كون إن يبقى بنت هي اللي بتمرن ، فبعد كده تقبلوا الوضع لاقوا بنت وبتمرن بجد وزيها زي الولد تمرينات قاسية جداً وتمرينات على طول فهما حبوا الموضوع " مشيرة إلى أن تعاملها بجدية أكسبها احترام الناس وثقتهم.