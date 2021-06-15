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وظائف شاغرة في شركة سدافكو

منذ 29 دقيقة
1806
وظائف شاغرة في شركة سدافكو

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بأبها وجدة ومكة المكرمة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: سائق توصيل (العدد 3 وظائف) (أبها): أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فأعلى، خبرة لا تقل عن سنتين، رخصة قيادة (سارية المفعول).

وتشمل الوظائف مندوب مبيعات (العدد 7 وظائف) (جدة، مكة المكرمة): شهادة الثانوية العامة فما فوق، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المبيعات، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، لافتة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1442/11/05هـ الموافق 2021/06/15م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:

1- سائق توصيل (العدد 3 وظائف) (أبها)

2- مندوب مبيعات (العدد 4 وظائف) (جدة)

2- مندوب مبيعات (العدد 3 وظائف) (مكة المكرمة)

 

جدة
مكة المكرمة
وظائف شاغرة
شركة سدافكو

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين
د محمد ماجد بخش
يستخدمون كل وسيلة حتى لو كانت الدم العربي وليس اللغة وحدها
د محمد ماجد بخش
جزء من الاحترام قد يكون بالتجاهل
د محمد ماجد بخش
يا مالك الملك أشف عبدك الضغيف الفقير إليك خالد سامي إنك على كل شيء قدير
المهم
طيب وماهو المطلوب

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