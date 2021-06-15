وظائف شاغرة في شركة سدافكو

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى بأبها وجدة ومكة المكرمة.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: سائق توصيل (العدد 3 وظائف) (أبها): أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، شهادة الثانوية العامة فأعلى، خبرة لا تقل عن سنتين، رخصة قيادة (سارية المفعول).
وتشمل الوظائف مندوب مبيعات (العدد 7 وظائف) (جدة، مكة المكرمة): شهادة الثانوية العامة فما فوق، خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المبيعات، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، لافتة إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1442/11/05هـ الموافق 2021/06/15م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي:
1- سائق توصيل (العدد 3 وظائف) (أبها)
2- مندوب مبيعات (العدد 4 وظائف) (جدة)
2- مندوب مبيعات (العدد 3 وظائف) (مكة المكرمة)