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غضب كبير بعد براءة شاب اغتصب قاصر

منذ ساعة
930
غضب كبير بعد براءة شاب اغتصب قاصر

عمّان (صدى):
شهدت الأردن حالة من الغضب بعد إطلاق سراح شاب اعتدى جنسيًا على قاصر بحجة أنه "تم برضاها".

وفي التفاصيل، يبلغ المغتصب 19 عامًا وقام باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا؛ حيث تم الإفراج عنه بحجة أن الجريمة وقعت برضى الطرفين، ليؤكد البعض أن الفتاة لم تبلغ سن الرشد وهي غير مسؤولة عن قراراتها أمام القانون بعد.

وكشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن محادثة بين الشاب والضحية والتي أظهرت رغبته في لقائها في الوقت الذي رفضت الفتاة ذلك، كما طالبوا بفضح المزيد من التفاصيل من أجل حماية الفتيات من هذا المجرم، وبمحاسبته وإيقاع أقصى العقوبات بحقه لاستغلاله فتاة قاصر لتحقيق رغباته الشهوانية.

 

 

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الأردن
اغتصاب
اعتداء
قاصر

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