نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أبرز 5 أشياء يحتاجها قائدي السيارات عند القيادة

منذ 56 دقيقة
1445
أبرز 5 أشياء يحتاجها قائدي السيارات عند القيادة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
يجب على قائدي السيارات الإنتباه لعدة أشياء مهمة أثناء القيادة على الطريق، والتي يمكنها أن تحل الكثير من الأزمات، سواء كانت على الطريق أو عند التعرض لعطل مفاجئ، أو أثناء التوقف بالسيارة أيضا.

وسلط تقرير الضوء على أبرز 5 أشياء يحتاجها قائدي السيارات عن القيادة أو الاصطفاف

الانتظار

من الممكن أن يريد قائد المركبة التي أمامك أن يصطف بسيارته، وذلك بعد أن وجد نقطة فارغة على الطريق، أو بين سيارتين في نقطة المنتصف، و في هذه الحالة لا بد أن نقوم بإعطائه فرصة لإتمام هذه العملية بنجاح، دون استعجاله.

الحارات المرورية

قد يرغب قائدي السيارات بالانتقال من حارة مرورية إلى أخرى، حيث يقوم بتفعيل الشارة الجانبية، ومن ثم ينتقل إلى النقطة المطلوبة سواء كانت يمينًا أو يسارًا، وفي هذه الحالة لا بد أن نسمح له باجتياز تلك النقطة إذا كان الأمر يسمح.

أعطال الطريق

يتعرض بعض قائدي السيارات إلى أعطال مفاجئة على الطريق ويحدث خلل في منظومة التبريد، أو مشكلة نفاد البطارية، وفي هذه الحالة يمكن مساعدتهم بتوصيل البطارية الفارغة عبر كابلات إمداد الطاقة، وتوصيلها ببطارية سيارتك، ثم إمداد البطارية الفارغة بالطاقة المطلوبة، لإنقاذ الموقف.

إطارات السيارة

من الممكن أن يحدث خلل في مستوى الهواء لإطارات السيارات الأخرى، حيث يمكنك تقديم المساعدة عبر بطل هذا الموقف، وهو منفاخ الطوارئ.

أخلاقيات القيادة

من الضروري أن نتبع تعاليم القيادة في جميع الأحوال، والتحلي بالروح السمحة في التعامل مع الآخرين، والاهتمام بحقوق المشاة على الطريق، مع تقديم المساعدة بعد تدبر الأمر.

سيارات
القيادة
الطريق
قائدي المركبات
الحارات المرورية
عطل مفاجئ

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
حلا الشاهي
أبو عبدالله الحربي
الدولة مظلة المواطن بنسبة 100بالمائة أمس قبل واليوم يوم التوطين وضمان أمان وظيفي المواطن مؤمن نسبتة تتجاوز الأرقام نزاهة ننزه والتوطين يوطن ينزهه لن...
روبرتو ابن باجيو
بادرة طيبه لكن الحاصل الان ان بعض المقاولين اصبحوا اقوى من الجهات الحكومية المشرفه على العقود والدليل نسبة كبيرة من موظفي عقودالتشغيل لديهم مطالبات...
¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين
د محمد ماجد بخش
يستخدمون كل وسيلة حتى لو كانت الدم العربي وليس اللغة وحدها

أخر الأخبار

منافسة شرسة بين العين الإماراتي والهلال لضم فلورين تاناسي
منافسة شرسة بين العين الإماراتي والهلال لضم فلورين تاناسي
منذ 11 دقيقة 1203
رصد وقوع القمر بالقرب من نجم قلب الاسد على قبة السماء
رصد وقوع القمر بالقرب من نجم قلب الاسد على قبة السماء
منذ 16 دقيقة 1392
فيروس الهربس يهدد العالم بعد تفشي كورونا
فيروس الهربس يهدد العالم بعد تفشي كورونا
منذ 21 دقيقة 1269
‏6 جهات حكومية تتشارك لرفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية
‏6 جهات حكومية تتشارك لرفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية
منذ 36 دقيقة 1662
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
"الأمن البيئي" يضبط مخالفين لنظام البيئة لبيعهم حطبًا محليًا لأغراض تجارية
منذ 41 دقيقة 1742
صورة تاريخية للملك فهد أثناء اجتماعه مع وفد يمني برئاسة العيني قبل 50 عاما
صورة تاريخية للملك فهد أثناء اجتماعه مع وفد يمني برئاسة العيني قبل 50 عاما
منذ 45 دقيقة 1824
وظائف شاغرة في شركة سدافكو
وظائف شاغرة في شركة سدافكو
منذ 51 دقيقة 2071
أبرز 5 أشياء يحتاجها قائدي السيارات عند القيادة
أبرز 5 أشياء يحتاجها قائدي السيارات عند القيادة
منذ 56 دقيقة 1445
غضب كبير بعد براءة شاب اغتصب قاصر
غضب كبير بعد براءة شاب اغتصب قاصر
منذ ساعة 929
«الصحة»: إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا
«الصحة»: إعطاء أكثر من 16 مليون جرعة من لقاح كورونا
منذ ساعة 1713