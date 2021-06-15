أبرز 5 أشياء يحتاجها قائدي السيارات عند القيادة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
يجب على قائدي السيارات الإنتباه لعدة أشياء مهمة أثناء القيادة على الطريق، والتي يمكنها أن تحل الكثير من الأزمات، سواء كانت على الطريق أو عند التعرض لعطل مفاجئ، أو أثناء التوقف بالسيارة أيضا.
وسلط تقرير الضوء على أبرز 5 أشياء يحتاجها قائدي السيارات عن القيادة أو الاصطفاف
– الانتظار
من الممكن أن يريد قائد المركبة التي أمامك أن يصطف بسيارته، وذلك بعد أن وجد نقطة فارغة على الطريق، أو بين سيارتين في نقطة المنتصف، و في هذه الحالة لا بد أن نقوم بإعطائه فرصة لإتمام هذه العملية بنجاح، دون استعجاله.
– الحارات المرورية
قد يرغب قائدي السيارات بالانتقال من حارة مرورية إلى أخرى، حيث يقوم بتفعيل الشارة الجانبية، ومن ثم ينتقل إلى النقطة المطلوبة سواء كانت يمينًا أو يسارًا، وفي هذه الحالة لا بد أن نسمح له باجتياز تلك النقطة إذا كان الأمر يسمح.
– أعطال الطريق
يتعرض بعض قائدي السيارات إلى أعطال مفاجئة على الطريق ويحدث خلل في منظومة التبريد، أو مشكلة نفاد البطارية، وفي هذه الحالة يمكن مساعدتهم بتوصيل البطارية الفارغة عبر كابلات إمداد الطاقة، وتوصيلها ببطارية سيارتك، ثم إمداد البطارية الفارغة بالطاقة المطلوبة، لإنقاذ الموقف.
– إطارات السيارة
من الممكن أن يحدث خلل في مستوى الهواء لإطارات السيارات الأخرى، حيث يمكنك تقديم المساعدة عبر بطل هذا الموقف، وهو منفاخ الطوارئ.
– أخلاقيات القيادة
من الضروري أن نتبع تعاليم القيادة في جميع الأحوال، والتحلي بالروح السمحة في التعامل مع الآخرين، والاهتمام بحقوق المشاة على الطريق، مع تقديم المساعدة بعد تدبر الأمر.