استشهاد ثلاثة أطفال بقذيفة دبابة حوثية استهدفت منزلهم في اليمن

فهمي محمد (صدى):
استشهد ثلاثة أطفال، اليوم الثلاثاء، بعد استهداف المليشيا الحوثية لمنزلهم في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء .
وقالت مصادر محلية أن ثلاثة أطفال من أبناء مديرية الزاهر آل حميقان بمنطقة الحبج استشهدوا بعد استهداف المليشيا الحوثية لمنازل المواطنين بدبابات BMB .
وأشارت المصادر إلى أن إحدى قذائف الدبابات BMB اخترقت منزل أحد المواطنين من أبناء المنطقة وأدت إلى مقتل ثلاثة أطفال كانا في المنزل .
ويذكر أن الحوثيين يستهدفون أبناء محافظة البيضاء من خلال العربات العسكرية التي سيطروا عليها الحوثيين من معسكرات الحرس الجمهوري التي كانت تتواجد في المحافظة والتي تم تسليمها للمليشيا مطلع عام 2015م .