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استشهاد ثلاثة أطفال بقذيفة دبابة حوثية استهدفت منزلهم في اليمن

منذ 54 دقيقة
1647
استشهاد ثلاثة أطفال بقذيفة دبابة حوثية استهدفت منزلهم في اليمن

فهمي محمد (صدى):
استشهد ثلاثة أطفال، اليوم الثلاثاء، بعد استهداف المليشيا الحوثية لمنزلهم في مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء .

وقالت مصادر محلية أن ثلاثة أطفال من أبناء مديرية الزاهر آل حميقان بمنطقة الحبج استشهدوا بعد استهداف المليشيا الحوثية لمنازل المواطنين بدبابات BMB .

وأشارت المصادر إلى أن إحدى قذائف الدبابات BMB اخترقت منزل أحد المواطنين من أبناء المنطقة وأدت إلى مقتل ثلاثة أطفال كانا في المنزل ‎‏.

ويذكر أن الحوثيين يستهدفون أبناء محافظة البيضاء من خلال العربات العسكرية التي سيطروا عليها الحوثيين من معسكرات الحرس الجمهوري التي كانت تتواجد في المحافظة والتي تم تسليمها للمليشيا مطلع عام 2015م .

 

اليمن
أطفال
البيضاء
حوثين
دبابة حوثية

التعليقات

المهم
المهم عدد التعليقات : 398
منذ دقيقة
طيب وماهو المطلوب

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين
د محمد ماجد بخش
يستخدمون كل وسيلة حتى لو كانت الدم العربي وليس اللغة وحدها
د محمد ماجد بخش
جزء من الاحترام قد يكون بالتجاهل
د محمد ماجد بخش
يا مالك الملك أشف عبدك الضغيف الفقير إليك خالد سامي إنك على كل شيء قدير
المهم
طيب وماهو المطلوب

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