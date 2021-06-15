فيروس الهربس يهدد العالم بعد تفشي كورونا

متابعة- أميرة خالد (صدى):
ظهرت حالات في الهند تعاني من فيروس الهربس الخطِر، وذلك بعد تفشي فيروس كورونا بشكل كبير خلال الشهر الماضي؛ حيث أعلن مستشفى عن أول حالة مصابة بالهربس عُثر عليها في أنف مريض.
وحذر أطباء من خطورة المرض، مشددين على أن أي تأخير في العلاج، قد يجعل هذا الفيروس أكثر فتكاً من كورونا، فيما هناك نوعان من فيروسات الهربس البسيط - HSV Type 1 وHSV Type 2، الأول فموي ينتقل عبر الفم، أما الثاني فهو الهربس التناسلي؛ حيث ينتقل النوع الأول من طريق الملامسة بالفم، ما يسبّب العدوى في الفم أو حوله.
وأوضح الأطباء، أنه ينتقل النوع الآخر عبر التلامس بين الأعضاء التناسلية أثناء ممارسة العلاقة الزوجية، فيما تتمثل أعراضه بظهور بثور مؤلمة أو تقيّحات مفتوحة تُسمّى قرحات في الفم أو حوله، والشعور بوخز أو حكة أو حرقان حول الفم قبل ظهور التقيّحات والقروح على الشفاه أو اللسان أو سقف الفم أو اللثة مع بثور مملوءة بالسوائل الملوثة.