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الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشّن أول مصحف مرئي من صلاتي التراويح والتهجّد

منذ ساعة
1858
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشّن أول مصحف مرئي من صلاتي التراويح والتهجّد

مكة المكرمة (صدى):
دشّن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس أمس، المصحف المرئي من صلاتي التراويح والتهجد لهذا العام من المسجد الحرام "بصائر"، بحضور مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين محمد بن أسامة خياط .

ويـعدّ المصحف المرئي مصحفاً نوعياً يخرج مصوراً لأول مرة، ويحتوي على تلاوات مرئية لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك من محراب الكعبة الشريفة، والسلسلة تشمل توثيقاً مرئياً لسور القرآن الكريم كاملاً مع دعاء ختم القرآن الكريم للدكتور عبد الرحمن السديس.

ويضم الإصدار تلاوات أصحاب المعالي والفضيلة أئمة المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس والشيخ الدكتور ماهر المعيقلي، والشيخ الدكتور عبد الله الجهني والشيخ الدكتور بندر بليلة، والشيخ الدكتور ياسر الدوسري في الشهر الكريم في محتوى فريد وإنتاج قشيب مميز بجودة عالية، عنيت به وعملت عليه الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين.

وعبر معاليه عن شكره للجهود المبذولة والمقدمة من قبل الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين خلال موسم رمضان المبارك وإخراج لهذا المصحف الشريف والتلاوات من صلاتي التراويح والتهجد، سائلاً المولى - عزوجل - أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - خير الجزاء على ما يقدمونه من خدمات جليلة للحرمين الشريفين.

السديس
التهجد
بصائر
شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي
المصحف المرئي

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الله يشفيه ويعافيه ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين
د محمد ماجد بخش
يستخدمون كل وسيلة حتى لو كانت الدم العربي وليس اللغة وحدها
د محمد ماجد بخش
جزء من الاحترام قد يكون بالتجاهل
د محمد ماجد بخش
يا مالك الملك أشف عبدك الضغيف الفقير إليك خالد سامي إنك على كل شيء قدير
المهم
طيب وماهو المطلوب

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