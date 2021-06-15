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آخر تطورات الوضع الصحي للفنان خالد سامي

منذ 32 دقيقة
821
آخر تطورات الوضع الصحي للفنان خالد سامي

أميرة خالد (صدى):
أوضحت عائدة العتيبي، زوجة الفنان خالد سامي آخر تطورات الوضع الصحي لزوجها، حيث يرقد داخل العناية المركزة في مستشفى الحرس الوطني بالمملكة.

وقالت العتيبي عبر حسابها في موقع تويتر، إن الوضع الصحي للفنان السعودي شهد تطورا إيجابيا وتسير حالته نحو الأفضل، لكنه ما زال في غيبوبة، والأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عباده إنه الله.

يذكر أن الفنان خالد سامي قد تعرض لانتكاسة صحية جديدة، تسببت في إدخاله العناية المركزة، منذ يوم 27 رمضان الماضي.

المملكة
خالد سامي
مستشفى الحرس الوطني.
العناية المركزة
الوضع الصحي

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العدناني
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قلم الحقيقة
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الرجل انتقل الى رحمة ربه وافرد في قبره وخلى بعمله والله هو الحسيب وليس انتي وماتقولينه ان دل على شيء فانما يدل على قلة...
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والله خسارة فيك....
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