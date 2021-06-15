بالفيديو.. استشاري: نسبة الوفاة بعد الإصابة بالفطر الأسود تصل إلى 54%

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح الدكتور محمد السماري استشاري جراحة العيون التجميلية ومحجر العين، اليوم الثلاثاء، أن نسبة الوفاة بعد الإصابة بالفطر الأسود تصل إلى 54%.
وقال استشاري جراحة العيون، أن الفطر الأسود مرض نادر وليس شائعًا ولكنه خطير لارتفاع نسبة الوفاة بعد الإصابة به؛ حيث يؤثر على الرئتين والجيوب الأنفية ومحجر العين والمخ، لافتًا إلى أن العلاج يعتمد على التشخيص الدقيق، بحسب حديثه لبرنامج "اليوم" على قناة "الإخبارية" .
وكشف محمد السماري، أن الفطر الأسود يتكون في التربة أو بعض المواد العضوية المتحللة مثل السماد الطبيعي والنباتات، فيما يصيب الأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة ولا ينتقل بشكل مباشر من شخص إلى آخر، ويعتبر من الأمراض المعدية الانتهازية يصيب من لديهم أمراض مزمنة ومناعتهم ضعيفة، وينتشر بشكل بسيط عن طريق الاستنشاق لجراثيم الفطريات في الأماكن المستنقعة فيها.