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الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن وظيفة شاغرة

منذ 15 دقيقة
1352
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تعلن عن وظيفة شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية توفر وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض، بمسمى أخصائي تطوير التقييم.

واشترطت الهيئة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك بالمسمى الوظيفي أخصائي تطوير التقييم.

كما أشترطت حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في تخصص اللغة اإلنجليزية، إدارة الأعمال، اللغات والترجمة أو مايعادلها، وخبرة ال تقل عن سنتين، إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت أوفيس.

وأشارت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 05/11/1442هـ الموافق 15/06/2021م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 11/11/1442هـ الموافق 21/06/2021م، حيث يمكن الإطلاع على التفاصيل من خلال موقع الهيئة.

وظائف
الرياض
الهيئة السعودية للتخصصات الصحية

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أحدث التعليقات

شبيه الريح
والله خسارة فيك....
شبيه الريح
فخار يكسر بعضه....
ريان
فعلا
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خساره أن القناه والجماهير الرياضية تخسر هامه وقامة صحفيةمثل الاستاذ عدنان جستينية ومن يفهم بالقلم الحرالمحايد والتعبير المنطقي حسب الحدث وليس حسب الهوا والتعصب...
زائر النهار
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